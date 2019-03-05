بالفيديو.. سلمى حايك تطرح برومو فيلمها الجديد The Hummingbird Project

طرحت النجمة العالمية سلمى حايك ذات الأصول اللبنانية، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، برومو فيلمها الجديد الذى يحمل اسم The Hummingbird Project أو "مشروع الطائر الطنان"، الذى من المقرر ان يعرض منتصف شهر مارسالجارى.
وعلقت سلمى على الفيديو كاتبة: "مقطع صغير من فيلمى "مشروع الطائر الطنان" الذى يعرض يوم 15 مارس، آمل أن تستمتعوا به".
يذكر أن فيلم "مشروع الطائر الطنان"، هو فيلم
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