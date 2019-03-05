بعد نجاح ألبوم "اللي راحوا" .. أمينة توجه شكرا خاصا لجمهورها

احتفلت المطربة أمينة بنجاح ألبوم "اللي راحوا"، وتخطيه حاجز الـ2 مليون مشاهدة، ووجهت شكرا خاصا لجمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، فكتبت : "شكرا جمهورى وحبايبى على سماعكم لألبوم ..اللى راحو..ودلوقتى تقدرو تسمعوه عاليوتيوب بحبكم ودايما معايا ومدعمني".



جدير بالذكر أن ألبوم اللي راحوا الذي طرحته شركة "مزيكا"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" يضم 10 أغنيات وهي "سيدى، في شرع مين، عاش يا وحش، السهرة ولعانه، صاحبتى، اللى راحوا، الجديد، على جمر الهوا، ارجع لبيتك، آه بحبه". "شكرا جمهورى وحبايبى على سماعكم لألبوم ..اللى راحو..ودلوقتى تقدرو تسمعوه عاليوتيوب بحبكم ودايما معايا ومدعمني".جدير بالذكر أن ألبوم اللي راحوا الذي طرحته شركة "مزيكا"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" يضم 10 أغنيات وهي "سيدى، في شرع مين، عاش يا وحش، السهرة ولعانه، صاحبتى، اللى راحوا، الجديد، على جمر الهوا، ارجع لبيتك، آه بحبه".

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