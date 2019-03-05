بعد وفاته.. تعرف علي أهم المحطات في حياة لوك بيري

توفي منذ قليل النجم العالمي لوك بيري عن عمر يناهز الـ 53 عاما بسكتة دماغية، و ذلك إثر تعرضه لجلطة دماغية حادة أدخل على إثرها المستشفى في 27 فبراير من الشهر الماضي، أثناء تصوير مسلسل "ريفر دايل" المقتبس عن الكتب المصورة"أرتشي" في لوس أنجلوس.
وولد النجم الراحل لوك بيري يوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر من عام 1966، في مانسفيلد، بالولايات المتحدة الأمريكية، و من أهم أعماله: "The fifth element"، "the sandlot"، "red wing"،
وتأتي وفاة النجم العالمي لوك بيري بعد يوم واحد من الإعلان عن إحياء سلسلة "بيفرلي هيلز 90210"، و الذي من المقرر أن تم عرضه في الصيف المقبل، ولم يرد اسم لوك بيري بين الممثلين.
يذكر أن لوك بيري شارك في عدد من المسلسسلات الشهيرة مثل 90210 Beverly Hills في التسعينات من القرن الماضي.
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