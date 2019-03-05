كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 مارس 2019 12:08 صباحاً -

فرح الهادي وزوجها عقيل الرئيسي أثارت المفاجأة الى أعلنت عنها فرح الهادي وزوجها الفنان الكويتي عقيل الرئيسي الإنتقادات على مواقع التواصل الإجتماعي. والمفاجأة التى أعلنوا عنها إنهم أصبح عندهم عاملتين وطباخة كانت تعمل في السعودية بالدمام مما أثار غضب الجمهور من إستعراضهم لعدد العاملين لديهم.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا مفاجأة فرح الهادي وزوجها عقيل الرئيسي للجمهور تثير الانتقادات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.