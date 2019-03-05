- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 مارس 2019 12:08 صباحاً -
جورج وسوف يشيد بصداقة نجوى كرم
نشر الفنان جورج وسوف صورة له الى جانب الفنانة نجوى كرم عبر حسابه الخاص على أحد مواقعه التواصل الإجتماعي مشيداً بصداقتهما المتينة وعبّر عن محبته لها وإعجابه بنفسيتها قائلاً:”لما النفسية حلوة والنية بعد أحلى، الصداقة بتدوم للأبد.. شو هالنجوى”.
وبدورها قامت الفنانة نجوى كرم بإعادة نشر صورتهما عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي معلّقة :”إستاذ الكلّ الوسوف”.
وانهالت التعليقات الإيجابية من قبل المتابعين الذين اعتقدوا أنهما يجتمعان من أجل تحضير عمل مشترك بينهما في قريباً.
كانت هذه تفاصيل خبر شو هالنجوى! .. جورج وسوف يشيد بصداقة نجوى كرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.