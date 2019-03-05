شو هالنجوى! .. جورج وسوف يشيد بصداقة نجوى كرم

جورج وسوف يشيد بصداقة نجوى كرم

نشر الفنان جورج وسوف صورة له الى جانب الفنانة نجوى كرم عبر حسابه الخاص على أحد مواقعه التواصل الإجتماعي مشيداً بصداقتهما المتينة وعبّر عن محبته لها وإعجابه بنفسيتها قائلاً:”لما النفسية حلوة والنية بعد أحلى، الصداقة بتدوم للأبد.. شو هالنجوى”.

وبدورها قامت الفنانة نجوى كرم بإعادة نشر صورتهما عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي معلّقة :”إستاذ الكلّ الوسوف”.

وانهالت التعليقات الإيجابية من قبل المتابعين الذين اعتقدوا أنهما يجتمعان من أجل تحضير عمل مشترك بينهما في قريباً.