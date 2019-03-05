شاهدوا ماذا قالت أحلام عن أول حفل تحييه للعائلات في السعودية؟

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 مارس 2019 12:08 صباحاً -
أحلام
تستعد الفنانة الإماراتية أحلام، لإحياء حفلها الغنائي الأول للعائلات بالمملكة العربية السعودية، في الرياض، إذ طالبت جمهورها باختيار الأغاني التي ستقدمها.
وقالت أحلام عبر صفحتها الرسمية بـ“إنستغرام“: ”سيداتي سادتي، اختاروا أغاني حفلي الجماهيري الأول للعائلات في رياض العز بالسعودية، بتاريخ 21 مارس 2019، أنتظركم جمهوري“.
وأوضحت أن الحفل سيقام يوم الخميس الموافق 21 مارس الجاري، في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة السعودية الرياض.
هذا وتكثف المملكة العربية السعودية، خلال الفترة الأخيرة، من نشاطها الفني، إذ احتضنت عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية والفنية على مدار الأشهر الماضية، وذلك عبر مهرجان شتاء طنطورة والذي احتضنته محافظة العلا، كما تستضيف مغنيين عربًا وعالميين؛ لإحياء حفلات في العاصمة السعودية الرياض.
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