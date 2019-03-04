15 مخرجا يشاركون في ورشة "لاتيليه" بمهرجان كان السينمائي

اختارت ورشة "لاتيليه" بمهرجان كان السينمائي في دورته الـ72، 15 مخرجًا من 15 دولة للمشاركة في فعالياتها المقبلة.

وتتيح الورشة للمشاركين في إصدارها الـ15، فرص لقاء المنتجين ومقابلة الشركاء المحتملين، وهي خطوة ضرورية لإنهاء مشاريعهم الفنية الواعدة.

وتم إنشاء Atelier Cinefondation في عام 2005 لتحفيز صناعة الأفلام الإبداعية، وتشجيع ظهور جيل جديد من صانعي الأفلام، حيث تم إصدار 157 مشروعًا من بين 198 مشروعًا حتى الآن منها 27 في مرحلة ما قبل الإنتاج.



وتقام الدورة الـ72 من مهرجان كان السينمائي الدولي، في الفترة من 16 وحتى 23 مايو/أيار 2019.