وفاة الممثل الأمريكي لوك بيري نجم مسلسل "بيفرلي هيلز 90210"

توفي الممثل الأمريكي لوك بيري، نجم مسلسل "بيفرلي هيلز 90210"، الإثنين، عن 52 عاماً، إثر تعرضه لجلطة أدخل على إثرها المستشفى في 27 فبراير/ شباط، بحسب ما أفاد وكيل أعماله.

واشتهر الممثل بدور ديلان ماكاي في مسلسل "بيفرلي هيلز 90210"، الذي عُرض في دول كثيرة في العالم خلال التسعينيات.



وكان لوك بيري يعمل في لوس أنجلوس على تصوير مسلسل "ريفردايل"، المستوحى من قصص مصورة.



وأوضح بيان صادر عن وكيل أعماله، أن لوك بيري توفي جراء "إصابته بجلطة دماغية حادة"، وكان محاطاً بولديه جاك وصوفي، وخطيبته ويندي ماديسون باور، وزوجته السابقة ميني شارب، ووالدته وشقيقه وشقيقته.

وشكرت العائلة محبي "بيري" من العالم بأسره، لكنهم طلبوا احترام خصوصيتهم في هذه الفترة العصيبة.

وشدد البيان على أن "أي تفاصيل أخرى لن تنشر على الفور".

وأدخل لوك بيري المستشفى بعد يوم على إعلان استوديوهات بيكسار إحياء مسلسل "بيفرلي هيلز 90210" لست حلقات خلال الصيف المقبل، ولم يرد اسم لوك بيري بين الممثلين.