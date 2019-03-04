خبيرةُ تغذية تنصحُ السيدات بكيفية الحفاظ على أوزانهنّ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجّهت خبيرةُ التغذية العلاجية المصرية جيهان الدمرداش العديدَ من النصائح للسيدات والفتيات للحفاظ على شكل أجسامهن، وعدم زيادة وزنهن، منها الحفاظ على تناول الوجبات الغذائية الثلاث، وضرورة تناول "سناكز" بين الوجبات، وأن لا تكون وجبة العشاء هي الأساسية.

وأضافت في لقاءٍ خاصٍّ مع "فوشيا" أن عدم تناول الطعام طوال اليوم والاعتماد على وجبة واحدة يؤثر بالسلب على عضلات ودهون الجسم.

وشدّدت خبيرة التغذية على ضرورة أن يكون العشاء خفيفًا ويحتوي على ثمرة فاكهة أو كوب زبادي، وعدم النوم مباشرةً بعد أيّ وجبة.

وأكّدت جيهان الدمرداش على دور الرجيم في التعامل مع الحالات التي تريد إنقاص مناطق معينة في الجسم، وأهمية ممارسة الرياضة.