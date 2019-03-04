عمرو واكد يُعلن تخوّفه من العودة لوطنه مصر.. ويُؤكّد "أحكام قضائية تنتظرني"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن الفنانُ المصري عمرو واكد تخوّفه من العودة إلى بلاده، بعد أن كشف عن تلقيه معلومات تُفيد وجود أحكام قضائية ضده بالسجن، بسبب تدويناته المتعلّقة بالشأن السياسي على صفحته عبر "تويتر".

وقال واكد إنّ السلطات المصرية رفضت تجديد جواز السفر الخاص به، دون أن يُظهر الكثير من التفاصيل في هذا الصدد، في الوقت الذي أكّد فيه يقينه بما تلقّاه من معلومات، وإمكانية القبض عليه حال عودته للبلاد.

وكتب واكد عبر "تويتر" الكثير من التعليقات من بينها: "في الخارج أصلاً وبلغوني لو رجعت مصر مش هيحصلي طيب وكل حاجة جاهزة على جرة قلم وأنا مصدقهم الصراحة".

ثم كتب الفنان المصري: "التهديد كان كالآتي: بلغني أنه محكوم عليا غيابي من القضاء العسكري المصري نيابة شمال القاهرة بـ5 سنين سجن وحكم آخر بـ3 سنين سجن بتهمتي نشر أخبار كاذبة وإهانة مؤسسات الدولة رافضين يدوني نسخة من الحكمين لأنه لم يصدق عليهما حتى الآن ولو هما منذ مايو الماضي.. أنا مواطن مدني أمتهن الفن".

ثم عاد للتعليق عبر صفحته ليكتب: "ورفضوا تجديد باسبوري"، وذلك بعد إعلان موقفه الأحد الماضي برفض التعديلات الدستورية المقترحة حاليًا داخل البرلمان المصري والتي تزيد من صلاحيات رئيس الجمهورية، وتعطي الحق للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بالترشح والاستمرار في حكم مصر حتى عام 2034 حيث كتب نصًا: "أرفض تعديلات الدستور كلها.. ومن تقدموا بها لا يمثلونني بأي شكل".