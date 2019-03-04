هاري وميغان يُقرّران الاستعانة بمربية لمولودهما نهاية العام!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بينما يترقّب كثيرون قدوم مولود دوقا ساسكس، هاري وميغان ماركل في غضون أسابيع؛ بدأت تكثر التكهنات بشأن ما إن كان سيستعين الزوجان بمربية لهذا الطفل أم لا.

وفي الوقت الذي يتوقّع أن يُولد فيه طفلُهما في أبريل القادم، فما تم الكشف عنه في وسائل إعلام بريطانية الآن هو أن ميغان وهاري ورغم اهتمامهما بالمشاركة بأنفسهما في تربية المولود، غير أنهما سيستعينان بمربية، لكن ليس بعد الولادة مباشرةً.

وطبقًا لما ذكرته صحيفة الدايلي ميل بهذا الخصوص، فإن هاري وميغان سيسيران على خطى ويليام وكيت ميدلتون اللذين استعانا بخدمات ماريا بورالو المتخرّجة من كلية نورلاند، بعد أن بدأ يكبر الأمير جورج بعض الشيء وصار عمره بضعة أشهر.

وكشفت مصادر مقرّبة من الزوجين هاري وميغان في نفس الوقت عن أنهما يخططان للاشتراك بأنفسهما في تربية الطفل، لكنها سيستعينان بمربية في وقت لاحق من العام الجاري قبيل انخراطهما في جولة ملكية يقال إنها ستكون مع نهاية العام.

وربما نبع قرار استعانتهما بمربية مستقبلاً بعد أخذهما بنصيحة بعض الأصدقاء المقرّبين، ومنهم أمل كلوني والصديقة المقرّبة من ميغان، الاستايليست، جيسيكا مولروني، حيث حسموا لهما المسألة، موضّحين أهمية الاستعانة بها في كثير من الأمور.