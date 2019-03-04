"لأعلى سعر" لنيللي كريم يوميًا على MBC مصر2

داخل كواليس النفس البشرية وما بها من متناقضات وتغيرات تحدث مع مراحل العمر المُختلفة، تدور أحدث المُسلسل الاجتماعي المُثير للجدل "لأعلى سعر" الذي تعرضه قناة MBC مصر2، يومياً بداية من "الليلة" في تمام الثامنة مساء.

العلاقات المُتشابكة بين الأزواج والزوجات بعد سنوات من الإرتباط هي محور أحداث مُسلسل "لأعلى سعر" الذي يجمع النجمة نيللي كريم التي تؤدي شخصية "جميلة" راقصة الباليه الشهيرة التي تخلّت عن عملها ومستقبلها من أجل زوجها طبيب التجميل الشهير "هشام" الذي يؤدي شخصيته النجم أحمد فهمي، والذي يقع في حب صديقتها "ليلى" التي تؤدي شخصيتها الفنانة زينة والتي تستغل الفرصة وتدفعه للزواج منها، وتدور حرب غير شريفة بين الزوجتين بإستغلال المال من أجل شراء بعض ضعاف النفوس لإقتناص حضانة الإبنه عائشة مع تطور وتصاعد الأحداث اليومية.

وشارك في بطولة مسلسل "لأعلى سعر" نيللي كريم، أحمد فهمي، وزينة، ونبيل الحلفاوي، وسارة سلامة، وسلوي محمد علي، ومحمد حاتم، وأحمد مجدي، ورحمة حسن، والمُسلسل من إخراج محمد جمال العدل وتأليف مدحت العدل، وقدمت النجمة نوال الزغبي أغنية التتر بعنوان "الناس العزاز".

يُعرض مُسلسل "لأعلي سعر" يومياً على "MBC مصر2"، الساعة 8:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، ويبدأ عرضه الإثنين 4 مارس 2019 الساعة 8:00 مساء.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

- الفنانة نيللي كريم تبدأ التحضير لمسلسلها الجديد

- أحمد فهمي يكشف عن المهنة التي كان يمارسها قبل انتقاله إلى الفن