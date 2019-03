شكرا لقرائتكم خبر عن فى أقل من شهر.. "How to Train Your Dragon" يقترب من 400 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الأنيميشن How to Train Your Dragon: The Hidden World الذى طرح يوم 22 فبراير إيرادات وصلت إلى 376 مليون دولار أمريكى منذ طرحه فى دور العرض حول العالم، وانقسمت الإيرادات إلى 98 مليون دولار فى الولايات المتحدة الأمريكية، و278 مليون دولار حول العالم الفيلم من إنتاج شركة Dreamworks، وتدور أحداث الجزء الجديد من الفيلم الذى يأتي باسم "The Hidden World" عن الوقت الذى يحقق فيه Hiccup حلمه فى إنشاء يوتوبيا تنعم بالسلام، تم اكتشاف Toothless لزميله غير المرتب الذى يؤدى إلى غضب Night Nury، ويتم تصاعد الخطر فى الداخل ويخضع الجميع لعهد هيكوب كرئيس للقرية، ويجب على كل من التنين والركاب اتخاذ قرارات مستحيلة لإنقاذهما. الفيلم من بطولة أصوات تي.جي. ميلر، وكيت بلانشيت، وكريستين ويج، وكيت هارينجتون، وجونا هيل، وجاى باروخيل، وأمريكا فيريرا، ودجيمون هونسو، ومن إخراج وتأليف دين ديبلواز، الفيلم المتسوحى من سلسلة كتب التى تحمل اسم How to Train Your Dragon.

