شكرا لقرائتكم خبر عن الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان الكبير جورج وسوف، صورة تجمعه بالفنانة اللبنانية نجوى كرم، وكتب أبو وديع، تعليقًا على الصورة "لما النفسية حلوة والنية بعد أحلى، الصداقة بتدوم للأبد، شو هالنجوى".

ويعد هذا الظهور هو الأول للفنان الكبير بعد حفله الأخير الذى أقيم فى العاصمة السورية دمشق فى عيد الحب الماضى.