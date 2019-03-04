شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة الميناء تمثل مصر فى كوريا الجنوبية بمهرجان سول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة الميناء لشد الرحال إلى أقاصى آسيا، لتمثيل مصر فى فعاليات مهرجان أسبوع سول الموسيقى الدولى فى قلب كوريا الجنوبية، والمقرر انطلاقه مساء الجمعة 17 مايو المقبل.

وتحمل الفرقة السكندرية الأصل على عاتقها تمثيل مجال الموسيقى المستقلة المصرية والعربية أو ما يعرف بوسط الأندرجراوند خلال فعاليات النسخة الجديدة من المهرجان الدولى، باعتبارها الفرقة الغنائية الوحيدة "العربية" التى تشارك رسميًا هذا العام، وتم إعلان اسمها ضمن اللائحة النهائية للتجارب الموسيقية المشاركة فى النسخة الثانية من الملتقى والمنتدى الموسيقى الدولى، والمستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية، ويضم فى جعبته 21 عرضًا.

كما تعقب هذه الإطلالة عودة الميناء مؤخرً من العاصمة البريطانية لندن، بعد تسجيلها أجدد أغانيها فى ستوديو Abbey Road العالمى، الذى سجل به كبار نجوم المزيكا العالمية، مثل البيتلز وبينك فلويد ومايكل جاكسون بعد فوزهم فى مسابقة موسيقية دولية فى الإمارات نتاجها منحة فنية من شركة يونيفرسال ميوزيك العالمية.

تعتبر الميناء من أسرع التجارب الموسيقية نموًّا وانتشارًا فى وسط الإندى ميوزيك المصرى، رغم عمرها الذى لم يتجاوز السنتين، وتمكنت من خطف قاعدة جماهيرية كبيرة عبر أشهر أغانيها "الأهلى" و"نجم" و"صاحب"، وتضم الموسيقيين أحمد عبد الرسول بعزف البيز جيتار، وأدهم حبشى بعزف العود، مع لمسة البيت بوكس لجون صادق، وجيتار محمد عفارة، وكيبورد عمر على، مع صوت وترومبيت يوسف نور، وتشتهر بشعارها الجماهيرى "هاي لابا".