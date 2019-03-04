شكرا لقرائتكم خبر عن بـ10 كليبات.. محمد الشرنوبى يطلق ألبومه الأول "زى الفصول الأربعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بـ10 كليبات مصورة، فاجأ المطرب محمد الشرنوبي محبيه بكشفه الغطاء رسميًا عن كل أغنيات ألبومه الأول "زي الفصول الأربعة" دفعة واحدة.

وخاض الشرنوبى خلال الألبوم تجربة تسويقية ومرئية ربما تكون غير مألوفة فى الساحة الغنائية، باعتماده على تصوير كل أغانيه العشرة بشكل كليبات جميعها من "نفس الكادر"، بالاتكال على جلوسه على كرسي مع تغيير ملابسه مع مزجها بوضع كلمات الأغنية بشكل "كليب ليريكال" ليمزج بذلك بين فكرة الكليبات المصورة وبين الكليبات الليريكال.

وضم الألبوم أغنيات "خلانى بعدت"، "عادى وبراحتك"، "بقوى قلبى"، "صبح الصباح" و"البنت اللي انت بتحلم بيها"، بجانب "مفيش داعى"، زي العادة"، "نقول مبروك" و"حتة من الخيال" و"زي الفصول الأربعة"، مع تغنيه خلال الألبوم بكلمات أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وتامر حسين، وألحان إيهاب عبد الواحد وتامر على وتوزيع أحمد إبراهيم وتميم وشريف مكاوى.