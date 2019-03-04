شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سلمى حايك تفاجئ الجمهور بالفيديو الدعائى لفيلمها الجديد والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

نشرت النجمة سلمى حايك ذات الأصول اللبنانية، فيديو دعائى لفيلمها الجديد "The Hummingbird Project" أو "مشروع الطائر الطنان"، الذى يعرض منتصف شهر مارس الجارى، وعلقت النجمة على مقطع الفيديو، "مقطع صغير من فيلمى "مشروع الطائر الطنان" الذى يعرض يوم 15 مارس، آمل أن تستمتعوا به".

فيلم "مشروع الطائر الطنان"، هو فيلم عرض للمرّة الأولى فى مهرجان تورنتو السينمائى، وتدور أحداثه حول شريكين يقرران منافسة رئيستهما القديمة إيفا توريس التى تؤدى دورها سلمى حايك فى صفقة ألياف بصرية تُدِّر عليهما الملايين.



الفنانة سلمى حايك



سلمى حايك فى فيلم "مشروع الطائر الطنان"



أحد أبطال فيلم "مشروع الطائر الطنان"



مشهد من فيلم "مشروع الطائر الطنان"