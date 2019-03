"كيسي المقاتل" أحد أبطال فيلم ترانتينو الجديد.. 8 معلومات عن الممثل الأمريكي لوك بيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

توفي الممثل الأمريكي لوك بيري اليوم عن عمر ناهز الـ52 بعد تعرضه لأزمة قلبية في منزله بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

اشتهر بيري ببطولة عدد من الأعمال التليفزيونية التي كانت سببًا في اختياره من قبل عدد من شركات الإنتاج لأدوار ثانوية بأعمال سينمائية ناجحة.

ولد لوك بيري في 11 أكتوبر عام 1966، بأوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية. وعرف ببداياته كممثل ومنتج تليفزيوني، وكان مسلسل الكوميديا " Beverly Hills, 90210" بطاقة تعارفه الحقيقية للجمهور الأمريكي وحقق له نجاحًا كبيرًا وضعه وسط نجوم المسلسلات التليفزيونية.

إليكم 8 معلومات عن الممثل الأمريكي الراحل لوك بيري:

1. تخرج من الثانوية عام 1984، واختير كأحد أوسم الطلاب من قبل زملائه.

2. اشتهر لوك بممارسته رياضة الملاكمة وكان يلقب بكيسي المقاتل.

3. عمل في بداياته بمصنع لتصنيع الأخشاب.

4. اختير من قبل موقع "TV Guide’s" كأحد الممثلين الواعدين في التليفزيون.

5. قرر مغادرة مسلسله "Beverly Hills, 90210" ببداية الموسم السادس لضجره ومحاولته لعب أدوارًا مختلفة وجادة بسبب تعرضه لضائقة مالية، إلا أن عاد مرة أخرى بالموسم التاسع من المسلسل.

6. تزوج من الممثلة الأمريكية رايتشل شارب، ورزق منها بطفلين عام 1993، إلا أن انفصلا عام 2003.

7. اشتهر بمشاركته بالمسلسل التليفزيوني الشهير "Buffy the Vampire Slayer" عام 1992، كما شارك النجم العالمي، بروس ويليز بطولة فيلمه "The Fifth Element" عام 1997.

8. لوك بيري كان أحد أبطال أحدث أفلام المخرج كوانتين ترانتينو "Once Upon a Time in Hollywood" والمقرر طرحه يوليو المقبل.