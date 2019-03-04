بعد فوز الأهلي.. نبيل الحلفاوي: لاسارتي دماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي على "تويتر" عدة تغريدات علق بها على فوز الأهلي اليوم على بتروجيت بأربعة أهداف دون رد.

كتب الحلفاوي في تغريدته: "اكتملت الثقة في لاسارتي"، ثم رد على سؤال لأحد متابعيه عن لاسارتي مدرب النادي الأهلي، فكتب: "كنت قد بدأت أكتب عن ضرورة سحب معلول خشية الإنذار الثالث وغيابه هو الآخر عن مباراة الزمالك.. وأقترح نزول ربيعة وعودة أيمن لمركزه. وإذا به يفعلها، هو لا يكف عن التفكير العميق والتركيز طوال المباراة".

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كما علق الحلفاوي في تغريدة أخرى على سؤال لأحد متابعيه بشأن لاعب الأهلي صلاح محسن الذي لا يشارك مع النادي الأهلي منذ فترة طويلة، وكتب: "كررتها مرارًا. لغز لا أفهمه. ربما له أسبابه".

تقدم للأهلي جونيور أجاي، ثم أضاف مروان محسن الهدف الثاني، وسجل هيرمينجليدو الهدف الثالث، قبل أن يضيف كريم وليد الهدف الرابع للأهلي.