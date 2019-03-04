بينهم لبيب وإمام وعبد العزيز.. فنانون بدرجة بكالوريوس زراعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قال الفنان لطفي لبيب إنه درس بأكثر من كلية قبل قراره دراسة الفن واحترافه. وأضاف لبيب، خلال ندوة تكريمه على هامش فعاليات مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية: "كانت بداية دراستي في كلية الزراعة بجامعة أسيوط، التي حولت منها بعد استنفاذي مرات الرسوب، ودرست بكلية الآداب والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرجت منه.. وما عرفتش أدرس تاني".

لطفي لبيب لم يكن الوحيد الذي تخرج من كلية الزراعة، فالقائمة طويلة، نرصدها لكم في التقرير التالي:

عادل إمام

تخرج الفنان عادل إمام في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، وبدأ حياته الفنية على مسرح الجامعة، ومنها إلى العمل بالسينما، وكانت بدايته عام 1962

بأدوار صغيرة، بينما بدأت شهرته في منتصف سبعينيات القرن العشرين في أدوار كوميدية ممزوجة بالطابع السياسي، ليصبح أحد أهم

نجوم مصر والعالم العربي.

محمود عبدالعزيز

ولد الفنان محمود عبدالعزيز في حي الورديان غرب الإسكندرية، وكان ينتمي إلى أسرة متوسطة، وتعلم في مدارس الحي إلى أن انتقل إلى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، وهناك بدأ يمارس هواية التمثيل مع فريق المسرح بالكلية.

سمير غانم

ولد الفنان سمير غانم في عرب الأطاولة في محافظة أسيوط، في عام 1937 وانضم بعد الثانوية العامة إلى كلية الشرطة، لكنه فُصل منها بعد رسوبه لسنتين متتاليتين ونقل أوراقه إلى كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية، التي انضم للفرق الفنية بها.

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دلال عبد العزيز

ولدت الفنانة دلال عبدالعزيز في إحدى قرى ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وقد حصلت على بكالوريوس الزراعة من جامعة الزقازيق إلى جانب بكالوريوس الإعلام من جامعة القاهرة، كما حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، وحصلت على دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

المنتصر باﻟﻠﻪ

حصل الفنان المنتصر بالله رياض عبد السيد على بكالوريوس الزراعة ثم بكالوريوس فنون مسرحية عام 1969 قبل أن يحصل على ماجستير فنون مسرحية عام 1977 ويبدأ مشواره مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح عام 1970

ومن المسلسلات التي عمل بها: "أبناء ولكن"، "أيام المنيرة"، "أنا وأنت وبابا في المشمش". ومن المسرحيات: "شارع محمد علي".

شعبان حسين

الفنان الكبير شعبان حسين عمل في مسرح الدولة، منتصف السيتينيات، ثم في مسرح محمد صبحي، وقد حصل على بكالوريوس زراعة وبكالوريوس فنون مسرحية، وتألق واشتهر بالأعمال المسرحية والتليفزيونية مع الفنان محمد صبحي.

محسنة توفيق

الفنانة الكبيرة محسنة توفيق حصلت على بكالوريوس الزراعة، واشتهرت في الوسط الفني بدور "بهية" في فيلم "العصفور" من إخراج يوسف شاهين، وشقيقتها فضيلة توفيق المذيعة الشهيرة صاحبة برنامج الأطفال "أبلة فضيلة".

صلاح السعدني

الفنان الكبير صلاح السعدني حاصل على بكالوريوس زراعة، وهو شقيق الكاتب الصحفي الساخر محمود السعدني، دخل المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام، ومثلا سويًا على مسرح الكلية.

عمل السعدني في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والمسرح، لكنه لم يلمع في السينما كما لمع في التلفزيون في أدوار هامة، منها دور العمدة سليمان غانم في مسلسل "ليالي الحلمية"، وحسن النعماني في مسلسل "أرابيسك".