عرض خاص لـ"بيت ست" في "شرم الشيخ للسينما الآسيوية" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

أقيم مساء اليوم الإثنين عرض خاص لفيلم "بيت ست" حضره صناع العمل إلى جانب رئيس المهرجان مجدي أحمد علي، ورئيس لجنة التحكيم المخرج الصيني شيه في، وذلك على هامش فعاليات مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية.

ومن المقرر أن تعقد ندوة خاصة لصناع الفيلم عقب عرضه للحديث عن تفاصيل العمل. ويدير الندوة مدير المهرجان مصطفى الكيلاني.

"بيت ست" من بطولة مارجو حداد من الأردن، ورانيا الخطيب، وسلمى الديب، وعبير الطوخي، وقصة أيمن العايدي، وهو سيناريو وحوار شادي المسلمي، وإنتاج محمد عبد الرحمن، وإخراج أحمد عادل.​