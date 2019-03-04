بالفيديو: مريم حسين تنفجر في البكاء بسبب موقف غريب

أشعلت مريم حسين مواقع التواصل الاجتماعي بظهورها في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق سناب شات، حيث ظهرت خلاله وهي تبكي تأثراً بسبب موقف غريب تعرضت له.
وقالت مريم حسين في مقطع الفيديو إنها قد قابلت اليوم سيدة تبيع المنسوجات المصنوعة من التريكو للمرة الثانية، حيث التقت بها من قبل منذ أعوام وسألتها إذا كان لديها طفلة أم لا، فقالت النجمة المغربية إنها ليست متزوجة لكنها تريد أن تنجب طفلة، فأخبرتها السيدة أنها ستنجب طفلة في أول ولادة لها، وهذا ما حدث بالفعل.
وحكت مريم حسين أنها عندما شاهدت السيدة تذكرت محادثتهما السابقة ولهذا بكت تأثراً لأن دعوة السيدة قد استجيبت رغم أنها لم تكن متزوجة بعد وقت أن قابلتها للمرة الأولى.
وأضافت مريم أنها أرادت أن تشتري الفستان لتحتفظ به ريثما تصبح أماً، معبرة عن سعادتها الشديدة بسبب تلك الصدفة اللطيفة.
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