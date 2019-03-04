نبيل الحلفاوي يوجه رسالة إلى مدرب الأهلي ويعلق علي الرباعية

وجه الفنان نبيل الحلفاوي، عبر صفحته الرسمية بموقع التديونات"تويتر"، رسالة إلى الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بعد الفوز الكبير على فريق بتروجت بأربعة أهداف نظيفة في الدوري الممتاز.

وكتب الحلفاوي قال فيها: "اكتملت الثقة في لاسارتي"،

ليشيد بالأداء التكتيكي الجماعي للاعبي الأهلى أمام بتروجت، والذي قادهم إلى هذا الفوز الكبير والأداء الرائع.

وكان نبيل الحلفاوى قد علق على فوز الأهلي على بتروجت، في تغريدة سابقة، قال فيها: "الأهلي قدم

عزفا موسيقيا جميلا اليوم .. العودة اكتملت .. غياب كريم وليد عن مباراة الزمالك أمر مؤسف .. وندعو الله أن يقي الباقين شر الإصابات السبت القادم في مباراة فيتا كلوب الصعبة في الكونغو".

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يذكر أن الأهلي رفع رصيده بالفوز على بتروجت إلى 51 نقطة، محتلًا المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن نادي الزمالك متصدر الدوري.