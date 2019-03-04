شاهد.. زوجة عمرو دياب توجه رسالة غامضة لأبنائها الثلاثة

وجهت زينة عاشور، زوجة النجم عمرو دياب، من خلال ستوري حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، رسالة إلى أبنائها الثلاثة "عبدالله وكنزي وجنا" .

وكتبت رسالتها بالإنجليزية : "العالم الجديد لا يعيدك لما تعرفه.. لكن لما يمكنك فعله مع ما تعرفه"، وهذا ما أدخل جمهور

الهضبة في حيرة بسبب هذه الرسالة الغامضة، متسائلين هل تقصد زوجها عمرو، وما الذي تريد أن تخبره به وتخفيه عن الجمهور.

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ويأتي ذلك في ظل عدم استقرار العلاقة بين عمرو دياب وزوجته زينة عاشور، وأبنائها

الثلاثة (عبدالله وكنزي وجنا)، بسبب علاقة الأول مع دينا الشربيني، التي تردد أنها أصبحت زواجًا سريًا، بسبب ظهورهما المتكرر معًا في صور وفيديوهات رومانسية، وفي عدة أماكن ومناسبات.

ومن المعروف أن (عبدالله وكنزي وجنا)، يقيمون بشكل دائم مع والدتهم زينة عاشور، ما بين لندن وأمريكا، في الوقت الذي لا يلتقون فيه مع والدهم عمرو دياب إلا بين الحين والآخر.