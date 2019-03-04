قبل طرحه.. عاصي الحلاني يروج لأحدث كليباته "شو بخاف عليكي"

روج النجم عاصي الحلاني لأحدث كليباته بعنوان "شو بخاف عليكي"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و علق كاتباٌ: "شو بخاف عليكي قريباٌ"، و هي من كلمات حسنعباس، ألحان باسم يحيى، و توزيع سليمان دميان، و الكليب من إخراج عادل سرحان، كما تم تصوير الكليب في المكسيك.
يذكر أن فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، أحيا مؤخراٌ حفل غنائي كبير في أحد الفنادق الكبرى بمدينة دمشق في سوريا، الذي يعود ريعه لصالح جمعية بسمة، لدعم الأطفال المصابين بالسرطان، كما قدم باقة من أجمل أغنيات أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات، فتفاعل معه الجمهور بشكل ملحوظ.
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