بالفيديو .. لطفي لبيب يكشف سر رفضه تكريم السفارة الإسرائيلية

كشف لطفي لبيب، خلال استضافته الفنان لطفي لبيب في برنامج "آخر النهار" على شاشة النهار، عن أن الفنان عادل إمام هو الذي اتصل به ليؤدي الدور وساعده كثيرا، وهو صاحب "إفيه" استعادة السفير "تورتة" عيد الميلاد،وأن الفنان محمد هنيدي حذره من احتمال أن يكرهه الجمهور بسبب الدور، وهو نفس سبب تردده في القبول، لكن المخرج سعيد حامد أكد له أن الدور سيكون
وقال لطفي لبيب إن السفارة الإسرائيلية دعته لتكريمه بعد الفيلم لكنه رفض في التو، لأسباب كثيرة منها الإجراءات التعسفية، وضرب الحدود بشكل دائم، وحبس الفلسطينيين داخل غزة.
يذكر أن مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية كرم لبيب داخل قاعة الندوات ضمن فعاليات المهرجان بشرم الشيخ.
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