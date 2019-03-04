روجت النجمة بلقيس لحفلها المقبل بالقرية العالمية، و ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علقت قائلة: "أحبتي..ألتقيكم في ١٥ مارس باْذن الله في دبي ضمن فعاليات القرية العالمية.. أشوفكم علىخير ومثل العادة باْذن الله الحفل راح يكون....منشن اللي في دبي وضواحيها وأهل الامارات وكل اللي بيكونون في القرية والحاضر يعلم الغايب".
يذكر أن المطربة اليمنية بلقيس طرحت
كانت هذه تفاصيل خبر بـ أفيش الحفل .. بلقيس تروج لحفلها المقبل في القرية العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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