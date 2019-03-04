فن ومشاهير

بـ أفيش الحفل .. بلقيس تروج لحفلها المقبل في القرية العالمية

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روجت النجمة بلقيس لحفلها المقبل بالقرية العالمية، و ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علقت قائلة: "أحبتي..ألتقيكم في ١٥ مارس باْذن الله في دبي ضمن فعاليات القرية العالمية.. أشوفكم على

خير ومثل العادة باْذن الله الحفل راح يكون....منشن اللي في دبي وضواحيها وأهل الامارات وكل اللي بيكونون في القرية والحاضر يعلم الغايب".

 

يذكر أن المطربة اليمنية بلقيس طرحت

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مؤخراٌ أغنية "قالوا أشياء"، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 3 ملايين نسبة مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، و تستعد أيضا لطرح ألبومها الجديد "قالوا أشياء" في الأسابيع القليلة المقبلة.

 

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