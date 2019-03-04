بالصور.. حازم إيهاب يعلن خضوعه لعملية جراحية في ذراعه

أعلن الممثل الشاب حازم إيهاب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه تعرض لكسر في ذراعه وخضع على إثره لعملية جراحية.
حيث نشر مجموعة من الصور له في المستشفى وذراعه في الجبس، وصورا للأشعة التي أجراها، وعلق كاتبا: "الحمدلله حمدا كثيرا، من ٣ أيام تعرضذراعي الشمال للكسر، وركبت شريحتين، الحمدلله خرجت اليوم من المستشفى".
يذكر أنه يعرض حاليا لحازم مسلسل "أهو ده اللي صار" عبر شاشة ON E، من إخراج حاتم علي وتأليف عبد الرحيم كمال، ويشارك في بطولته كل من
من ناحية أخرى، يشارك حازم إيهاب في رمضان 2019 في مسلسل "الملكة" مع كل من ياسمين عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب وأحمد العوضي وإيهاب فهمي ومحمد عز وأحمد كمال ويوسف عثمان ومراد مكرم وهند عبد الحليم، ومن تأليف تأليف عبد الله حسن أمين جمال وطارق الكاشف وإخراج حسام علي.
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