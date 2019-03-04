شاهد.. أحدث ظهور لـ أنغام بعد إعلان زواجها

نشرت الفنانة أنغام عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى " إنستجرام " ، صورة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

وقد ظهرت " أنغام " فى

أول جلسة تصوير لها بعد إعلان زواجها من الموزع أحمد إبراهيم ، بإطلالة كاجوال ، من خلال ارتدائها جاكيت من"الجينز".

يذكر أن أنغام طرحت مؤخرًا ألبومها الجديد "حالة خاصة جدًا" ، والتى تعاونت فيه مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات .