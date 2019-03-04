شاهدوا.. منة فضالة في جلسة تصوير جريئة وتصدم الجمهور بتغييرات جذرية

كتب امير فتحي في الاثنين 4 مارس 2019 10:22 مساءً -

أثارت جلسة التصوير الأخيرة للممثلة المصرية منة فضالي جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت بشكل مختلف مرتدية “بلوزة” بيضاء، مع “هوت شورت” جينز، كشفت فيها عن أنوثتها.

وانهالت عليها التعليقات من المتابعين عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث علّق أحدهم “اتغيرتي أوي يامنة”، وقال آخر: “لوك جديد عليك وجميل”، و” أول ما شفت الصورة ما عرفتك تجننين حلاوتك يوم بعد يوم بزيادة”.

كما قامت فضالي بتغيير لون شعرها، كي تظهر بشعر أسود كرلي واعتمدت مكياجاً ترابياً، ورحب المتابعون كتيراً بإطلالتها الجديدة.

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يذكر أن آخر أعمال منة فضالي فيلمها الكويتي بعنوان “إتيكيت”، الذي شاركها في بطولته الممثل أحمد رزق، والتي تجسد من خلاله دور مضيفة طيران تتعرض للفصل من عملها بسبب مبادئها، وهو من تأليف وإخراج نايف الراشد.