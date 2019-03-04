شاهدوا وفاة نجمة “ذا فويس” الشهيرة عن عمر 33 عامًا بجلطة دموية

كتب امير فتحي في الاثنين 4 مارس 2019 10:22 مساءً -

جانيس فريمان

توفيت مشتركة برنامج “ذا فويس” جانيس فريمان عن عمر 33 عامًا إثر جلطة دموية.

ووفقًا لأسرة جانيس بدات تعاني من صعوبة بالتنفس خلال وجودها في كاليفونيا فاتصل زوجها بالنجدة وحاول أن ينقذها من خلال إنعاش قلبها، إلا أنه لم يستطع ان يخلصها.

وحسبما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن تقارير الأطباء كشفت أن جانيس توفيت نتيجة جلطة دموية وصلت إلى قلبها.

يُذكر أن جانيس عرفت شهرة واسعة حين شاركت في الموسم الـ 13 من برنامج “ذا فويس”، وانضمت إلى فريق مايلي سايرس حينها.

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