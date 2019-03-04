محمد عساف يثير فضول جمهوره: “ماذا بعد؟” – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــرد: أثار النجم الفلسطيني محمد عساف فضول الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث طرح على متابعيه سؤالًا مبهمًا وقال: “ماذا بعد؟”.
ويبدو من خلال هذا السؤال أن محمد عساف يشوّق محبّيه لمشاريعه الفنية الجديدة والأعمال القادمة التي يحضّر لها في الكواليس، والمتوقع أن يعلن عنها خلال الفترة القادمة.
تجدر الإشارة إلى أن محمد عساف يعيش وحتى يومنا هذا نجاح أغنية “مكانك خالي” التي أطلقها بداية موسم الصيف الماضي وحققت نجاحًا كبيرًا في مختلف أنحاء الوطن العربي ونسبة مشاهدة وصلت إلى ما يقارب الـ80 مليون مشاهدة.
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