فادي أندراوس يطرح كليب “عم نلتقي” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: طرح النجم اللبناني الشاب فادي أندراوس أغنيته الجديدة “عم نلتقي” على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي. أغنية “عم نلتقي” هي من كلمات نعمان الترسن ألحان رواد رعد وتوزيع طوني أبي خليل أمّا الكليب فهو من إخراج فادي حداد. تجدر الإشارة إلى أن فادي أندراوس أطلق في الكليب خط أزياء جديد يحمل اسم “المحارب The Fighter Collection” وهو مستوحى من القصّة التي رواها منذ شهرين في فيديو كشف من خلاله عن محاربته ومناضلته في الظرف الصحّي الذي مرّ به على إثر عمليّة القلب المفتوح التي خضع لها مؤخرًا. لمشاهدة فيديو كليب “عم نلتقي”:

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