بلقيس تحيي أقوى حفلاتها في القرية العالمية

متابعة بتجـــــــــرد: تحيي النجمة بلقيس فتحي حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات القرية العالمية في دبي.
ومن المقرر أن تلتقي بلقيس الجمهور ومحبّيها يوم 15 آذار/مارس الجاري، حيث ستقدّم لهم باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة.
وأعلنت بلقيس عن الحفل عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشرت البوستر الخاص بالأمسية المنتظرة وكتبت بتعليقها عليه: “أحبتي انتظركم في القرية العالمية في دبي ب ١٥ مارس باْذن الله تتبعها سلسلة من الحفلات التي أعلن عنها تباعا باْذن الله”.
تجدر الإشارة إلى أن آخر الأعمال الفنية التي طرحتها بلقيس كانت أغنيتي “شوف لي حلّ” و”قالوا أشياء”.
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