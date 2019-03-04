مايا دياب بإطلالة صارخة في أحدث جلسة تصوير

متابعة بتجــــــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية مايا دياب الجمهور بصور من أحدث جلسة تصويرية عقدتها، وذلك عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي. وتظهر مايا دياب في الصور الجديد بإطلالة صارخة حيث تتألق بفستان أسود طويل، يبرز أناقتها وجمالها. تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال مايا دياب الفنية كانت أغنية “يصفّوا حكي” التي حققت نجاحًا لافتًا لدى طرحها عبر المتاجر الرقمية وأثير الإذاعات.

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