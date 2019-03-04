ميغان ماركل تخرق القوانين الملكية مجددًا – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صور تظهر تفاصيل بسيطة من حفلة “البيبي شاور” التي أقامها أصدقاء مقرّبون من دوقة ساسكس زوجة الأمير هاري ميغان ماركل في نيويورك، لمشاركتها الاحتفال باقتراب موعد ولادتها، والذي أقيم خلال الأسبوع الماضي.

وأكّدت الصحافة العالمية ان الحفلة شاركت فيها الطاهية المتخصصة في صنع الكعك والمخبوزات، دارسي ميلر، والتي نشرت صوراً لقطع الحلوى و”البسكويت” المغطى بعجينة السكر الوردية، وهو ما اعتبره الكثيرون من متابعيها دلالة واضحة على أن المولود المنتظر سيكون انثى.

ويضاف هذا التصرف بنظر الصحافة البريطانية إلى لائحة خرق القوانين الملكية والتي تنص بضرورة إخفاء جنس المولود لحين دخول الأم لولادته، ومن بعدها يتم إعلام الملكة اليزابيث بجنسه لتكون أوّل من يعرف بهذا الخبر.