لطفي لبيب: أفخَر بمشاركتي ضمن موجة العبور الأولى في "حرب أكتوبر"

أعرب الممثّل المصري لطفي لبيب عن بالغ فخره بمشاركته ضمن موجة العبور الأولى في حرب أكتوبر 1973 مع القوات المسلحة المصرية.

جاء ذلك خلال تكريم لبيب في الدورة الأولى من مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، مُستحضرا بالمناسبة أول وقوف له أمام الكاميرا، مع المخرج محمد عبدالعزيز في فيلم "الجلسة السرية"، وبعدها مع شقيقه عمر عبدالعزيز في فيلمي "كراكيب" و"كلام في الممنوع".

وأبدى الممثّل المصري امتنانه وتقديره للمخرجيْن الشقيقيْن على احتضانه ودعمه في بداية مسيرته الفنية.

بالفيديو.. لطفي لبيب: زملائي بحرب أكتوبر فوجئوا بحقيقة ديانتي







وخلال ندوة تكريمه بالمهرجان، قال لبيب أنه تخرّج في المعهد العالي للسينما، وتحديدا دفعة محمد صبحي، هادي الجيار، نبيل الحلفاوي، فضلا عن شعبان حسين ورمزي العدل، مضيفا أنه الوحيد الذي تم تجنيده من بين هذه المجموعة، طوال ستّ سنوات ونصف، ما جعله يشارك في حرب أكتوبر.

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وذكر لبيب أنه سافر إلى الخليج بعد انتهاء "حرب 73"، وقدّم مسرحيات عدّة في دولة الإمارات، مدة ثلاثة أعوام وثمانية أشهر، موضحا أن المخرجيْن الشقيقيْن استقبلاه عند عودته إلى مصر، لِتبدأ رحلته الطويلة في المسرح والتلفزيون والسينما، وينجز أكثر من 350 عمل متنوّع.





وأكد لبيب أن المسرح يمثّل عشقه الفنّي الأول، فهو يمنح الممثّل طاقة مستمرة، ويتميّز ركحه بسحر خاصّ "يشفي من المرض"، على حدّ تعبيره.



