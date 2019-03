هذا ما حصل مع يارا في سابقة هي الاولى من نوعها

View this post on Instagram

👏 شكراً، من القلب💙❤ 👏 Thanks to all the #BarçaFans around the world who are always supporting us. WE 💙❤️ YOU! 👏 Gracias a todos los culés que nos apoyáis alrededor del mundo. OS QUEREMOS 💙❤️ 👏 Gràcies a tots els culers pel vostre suport. US ESTIMEM 💙❤️ — #Repost @yara ・・・ من حفلة مبارح الأسطوريّه يلي احتفلنا فيها لأوّل كلاسيكو 😜ومن وحي المناسبه وكنت متوقّعه نتيجة المباراة الليله كالعاده فقلت نحتفل على طريقتنا 👯‍♀️💃 ثانكس☺️😌 When we celebrate in our way and sing for our best and favorite Club💙❤️ #ElClásico