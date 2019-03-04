هذا ما حصل مع يارا في سابقة هي الاولى من نوعها

في سابقة ربما تكون الأولى من نوعها في العالم، نشرت صفحة فريق برشلونة فيديو لفنان عربي على صفحتها الرسمية “إنستجرام” التي يصل عدد متابعيها الي ما يقرب من٧٠ مليون متابع، حيث قامت بإعادة نشر فيديو من حفل المطربة اللبنانية يارا وهي تغني حبيبي برشلوني من حفلها الاخير بدبي، وهي ما لم تفعلها الصفحة الرسمية من قبل على الرغم من شغف نجوم عالميين بتشجيع النادي ومن بينهم النجمة شاكيرا زوجة لاعب برشلونة جيرارد بيكيه.

وعلقت الصفحة باللغة العربية لأول مرة وكتب تعليقاً للمطربة يارا: “شكراً على محبتك وهي المرة الأولى التي تكتب فيها الصفحة باللغة العربية، هو ما جعل الجمهور العربي يتفاعل بالتعليقات الإيجابية.”

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والمعروف عن يارا محبتها اللامحدوده لفريق برشلونة وشغفها لكرة القدم ومتابعتها الدائمة لنادي برشلونه ولم تتأثر بأي انتقادات التي تتعرض له من البعض دائما لحضورها الدائم في الساحة الكروية من داخل الملاعب.