ميغان وهاري يستمتعان بوقتهما بسهرةٍ موسيقيةٍ في لوس أنجلوس.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بينما يستعدُّ الزوجان، لاستقبال طفلهما الأول في الربيع القادم، قام دوق ودوقة ساسيكس أثناء زيارتهما الخاصة إلى لوس أنجلوس، بالاستمتاع بوقتهما، والذهاب في موعدٍ لحضور أضخم إنتاجٍ موسيقي من أعمال أسطورة الغناء تينا تيرنر.

وأعلنت شركة "TINA The Musical"، عن تواجد الثنائي هاري وميغان في حفلها، من خلال شكرٍ قدّمته لهما عبر حسابها على "إنستغرام" قالت فيه: "لقد شعرنا بالإثارة والتكريم بحضور دوق ودوقة ساسيكس لعرض الليلة الماضية، ونرغب بشكرهما على هذا الحضور الخاص".

وبدت ميغان متألقةً للغاية، بينما تستعدُّ لأن تصبح أُمًا، وخلال فترة وجودها في المغرب كانت في غاية الأناقة، خلال ظهورها في مناسباتٍ عدّة، ارتدت ملابس تنوّعت بين الكاجوال الأنيق.

وربما كان الزيُّ الذي أثار الانتباه كثيرًا هو ثوب "ديور" الذهبي، الذي صُنِع بأسلوب القفطان ويُعتقد أنه يساوي 90 ألف جنيه إسترليني.

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