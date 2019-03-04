متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت خبيرةُ التجميل المصرية أميرة البيطار، إنّ هناك عوامل كثيرة تتحكّم في شكل وألوان المكياج التي تُناسب كل فتاة، منها العمر وملامح الوجه وطبيعة المناسبة.
وأضافت في لقاء خاص مع "فوشيا" خلال حضورها حفل مسابقة اختيار "ميس إليجنت مصر 2019" أن مكياج الفتاة الجامعية يجب أن يتميّز بالبساطة والهدوء وعدم استخدام الألوان الصارخة، وأفضل لون روج لها هو المائل للبينك.
وتابعت أميرة البيطار أن الألوان "الشمرية" ستُسيطر بقوة على مكياج صيف 2019، مشيرةً إلى أن الموضة ليست بالضرورة أن تُناسب الجميع، ولكننا نختار ما يتناسب مع بشرتنا وملامح وجهنا، مؤكدةً أن المكياج يعتمدُ على الذوق أولاً وأخيرًا.
وكشفت خبيرة التجميل المصرية، في فيديو "فوشيا" عن أسماء الفنانات اللاتي تتمنّى أن تتعاون معهن وأسباب اختيارها لهنّ.
كانت هذه تفاصيل خبر خبيرةُ تجميل تنصحُ الطالبة الجامعية بهذا المكياج.. وتكشفُ عن ألوان 2019! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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