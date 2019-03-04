نهى عادل: تعاوني مع شريهان نقلةٌ في حياتي الفنية.. ولا ألتفتُ للشائعات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عبّرت الفنانة المصرية نهى عادل عن سعادتها لاختيارها ضمن طاقم المسرحية الجديدة مع الفنانة الكبيرة شريهان، موضحةً أنها استفادت وتعلّمت أشياء كثيرة منها لأنها فنانة تملك طاقة إيجابية كبيرة تعطيها لكل من يتعاون معها.

وقالت في لقاء خاص مع "فوشيا" خلال حضورها حفل مسابقة اختيار "ميس إليجنت مصر 2019"، إنها لا تلتفتُ إلى أي شائعات تتناول حياتها الشخصية أو الفنية ولا تحب أن تردّ عليها.

وهنّأت نهى عادل الفنانة أنغام على زواجها الجديد، وألبومها الأخير، مؤكدةً أنه يتميز بالإحساس العالي والرومانسية.

يُذكر أن الفنانة المصرية نهى عادل بدأت حياتها كمطربة في الأوبرا، وبعد ذلك اتّجهت إلى التمثيل وشاركت في عدة أعمال منها "شارع عبدالعزيز"، "الأخوة أعداء"، "هبة رجل الغراب 4".