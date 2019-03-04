متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عبّرت الفنانة المصرية نهى عادل عن سعادتها لاختيارها ضمن طاقم المسرحية الجديدة مع الفنانة الكبيرة شريهان، موضحةً أنها استفادت وتعلّمت أشياء كثيرة منها لأنها فنانة تملك طاقة إيجابية كبيرة تعطيها لكل من يتعاون معها.
وقالت في لقاء خاص مع "فوشيا" خلال حضورها حفل مسابقة اختيار "ميس إليجنت مصر 2019"، إنها لا تلتفتُ إلى أي شائعات تتناول حياتها الشخصية أو الفنية ولا تحب أن تردّ عليها.
وهنّأت نهى عادل الفنانة أنغام على زواجها الجديد، وألبومها الأخير، مؤكدةً أنه يتميز بالإحساس العالي والرومانسية.
يُذكر أن الفنانة المصرية نهى عادل بدأت حياتها كمطربة في الأوبرا، وبعد ذلك اتّجهت إلى التمثيل وشاركت في عدة أعمال منها "شارع عبدالعزيز"، "الأخوة أعداء"، "هبة رجل الغراب 4".
كانت هذه تفاصيل خبر نهى عادل: تعاوني مع شريهان نقلةٌ في حياتي الفنية.. ولا ألتفتُ للشائعات! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.