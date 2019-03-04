هالة صدقي تأخذ بطولة آثار الحكيم في "يا دنيا يا غرامي"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: صرّح المخرج مجدي أحمد علي أن الفنانة آثار الحكيم كان يُفترض أن تلعب دور البطولة بفيلم "يا دنيا يا غرامي" الذي قامت به الفنانة هالة صدقي. لكنها اعتذرت بسبب مشهد الاستحمام مؤكدة أنها ترفض تقديم هذا المشهد أمام الكاميرا.

وأضاف خلال ندوة تكريم الفنانة هالة صدقي في مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية أن "صدقي" شاركت في الفيلم مجاملةً لصديقتيها إلهام شاهين وليلى علوي، وأنه عندما التقاها وسمع ضحكتها أُعجِبَ بها ووضعها في الإعلان التشويقي للفيلم.

بدورها تحدثت "صدقي" خلال الندوة عن مسيرتها وتفاصيل كثيرة في حياتها الفنية، وشكرت المخرج لافتة إلى أن هذا الفيلم كان أول عمل يجمعها به. مشيرةً إلى أنها عندما قرأت السيناريو كان لديها عدة ملاحظات وإضافات على الشخصية. وشعرت بالقلق قبل أن تناقشه بالتفاصيل، لكنهما عملا معاً على الشخصية حتى خرجت كما ظهرت في الفيلم.

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