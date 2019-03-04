إشادة أصالة بألبوم أنغام الجديد تُثير الجدل في الوسط الفني

القاهرة - محمد عمار
أثارت المطربة أًصالة حالة من الجدل بعدما أشادت بألبوم أنغام الجديد"حالة خاصة جدًا" وذلك خلال مداخلتها التليفونية في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب ,مشيرة إلى أنها استمعت لكثير من الأعمال التي ظهرت خلال الفترة الماضية وأعجبها كثيرًا ألبوم أنغام وشيرين ويبدو أن هذه الإشادة تُشير إلى عودة العلاقات بين المطربتان مؤخرًا بعد زواج أنغام من الموزّع أحمد إبراهيم وهو زوج ابنة شقيقة المخرج طارق العريان زوج أصالة .
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وكانت أصالة وأنغام قد انفصلتا فنيًا عن طريق إلغاء متابعة بعضهما البعض من مواقع التواصل الاجتماعي في مواقع"إنستغرام" و"تويتر,بعدما أن ربطتهما علاقة صداقة قوية تعود لسنوات طويلة عرفت بأنها أقوى صداقه بين مطربتان في العصر الحديث
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