شكرا لقرائتكم خبر عن دموع حديد .. إنتاج جديد لفرقة الرقص المسرحى الحديث فى الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا لخطة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر الهادفة الى إنتاج أشكال إبداعية جادة يعود المصمم والمخرج وليد عونى لقيادة فرقة الرقص المسرحى الحديث بعرض دموع حديد وذلك على مدار يومان متتاليان فى الثامنة مساء الإربعاء ، الخميس 6 ، 7 مارس على المسرح الكبير .

يقول عونى إن العرض يعبر عن رحلة أفكار المعمارية العراقية الشهيرة زها حديد للبحث عن الكون من خلال الكتلة والفراغ فى التصميمات الهندسية حيث نجحت فى خلق تكوينات معلقة فى الفضاء تحاكى دوران الدرويش فى حركته التى ترتكز الى الأرض وانتمت أعمالها الى ما يسمى بالمدرسة التفكيكية التى تعتمد على هدم التصورات الهندسية الأساسية لاكتشاف فضاء جديد يساهم فى الخروج من الإطار التقليدى للأشكال وساعد على تأكيد الفكرة خلال العرض المجسمات التى قامت بتصميمها التشكيلية البلجيكية صوفى كوفان .

وتجسيداً لاحد صور تكامل الفنون وجهت دار الأوبرا الدعوة لـ 500 تشكيلى لحضور البروفات النهائية للعرض لاستلهام المشاهد فى لوحات تعرض بملتقى فنون الأوبرا الذى يقام خلال أبريل المقبل .