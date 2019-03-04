شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم ماجدة موريس بالدورة الثالثة من مهرجان "المرأة" للأفلام القصيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المخرجة ماجي أنور رئيس مهرجان "المرأة " أو " la femme" للأفلام القصيرة، عن اختيار الناقدة الكبيرة ماجدة موريس ليتم تكريمها ضمن فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان، والتي تنعقد يوم الأحد المقبل الموافق 10 مارس الجاري.
وقد تم اختيار الناقدة الكبيرة لما لها من دور ريادي في عالم النقد الفني، ومن المقرر أن يتم تسليم درع التكريم وتوزيع الجوائز في نفس اليوم بعد انتهاء عروض المهرجان السينمائية.
يشارك بهذه الدورة عدد كبير من الأفلام السينمائية القصيرة والتي تختص بشكل كبير بقضايا المرأة أو يكون العنصر النسائي من صناعها وسيتم عرض الأفلام بحضور أعضاء لجنة التحكيم وهم الكاتبة الأمريكية جينيفر فيليبس والفنانة شيرين الطحان ومدير التصوير هيثم حسني.
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