شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رامى صبرى يُسجل أغنيات ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل حالياً المطرب رامى صبرى، على الانتهاء من تسجيل ألبومه الجديد، حيث يتواجد بشكل شبه يومى داخل أحد الاستوديوهات، من أجل اختيار الأغنيات وتسجيلها مع الموسيقيين، ومن المقرر أن يطرح الألبوم حال الانتهاء منه العام الجارى.





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وكان رامى صبرى قد طرح مؤخراً أغنية "مبروك علينا" والتى حققت نجاحاً كبيراً، وهى من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وتوزيع موسيقي ومكساج وماستر المغربي جلال الحمداوى، بالتعاون مع "نجوم ريكوردز"، وقام رامى صبرى بتلحينها، وتم تصويرها فى بيروت تحت قيادة المخرج فادى حداد.

يذكر أن المطرب رامى صبرى، أحيا خلال الفترة الماضية العديد من الحفلات الغنائية سواء داخل مصر أو خارجها، فضلا عن ارتباطه بأكثر من خلال حفل غنائى خلال موسم شم النسيم المقبل.