- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رامى صبرى يُسجل أغنيات ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل حالياً المطرب رامى صبرى، على الانتهاء من تسجيل ألبومه الجديد، حيث يتواجد بشكل شبه يومى داخل أحد الاستوديوهات، من أجل اختيار الأغنيات وتسجيلها مع الموسيقيين، ومن المقرر أن يطرح الألبوم حال الانتهاء منه العام الجارى.
وكان رامى صبرى قد طرح مؤخراً أغنية "مبروك علينا" والتى حققت نجاحاً كبيراً، وهى من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وتوزيع موسيقي ومكساج وماستر المغربي جلال الحمداوى، بالتعاون مع "نجوم ريكوردز"، وقام رامى صبرى بتلحينها، وتم تصويرها فى بيروت تحت قيادة المخرج فادى حداد.
يذكر أن المطرب رامى صبرى، أحيا خلال الفترة الماضية العديد من الحفلات الغنائية سواء داخل مصر أو خارجها، فضلا عن ارتباطه بأكثر من خلال حفل غنائى خلال موسم شم النسيم المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. رامى صبرى يُسجل أغنيات ألبومه الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.