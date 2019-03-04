شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان أجازة 3 أيام من "زلزال" بسبب تغيير الديكور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل أبطال مسلسل "زلزال"، للنجم محمد رمضان على أجازة 3 أيام من التصوير للراحة وتغيير الديكور بعدما كثف المخرج إبراهيم فخر عدد ساعات التصوير الأسبوع الماضى، وجمعت المشاهد بين رمضان وحلا شيحة وباقى فريق العمل، من إنتاج شركة سينرجى.

وصور رمضان عددا من مشاهد فترة التسعينات خلال أحداث العمل، التى يجسد فيها شخصية عامل بموقف ميكروباصات، وتظهر معه نسرين أمين فى المشاهد الأولى بدور زوجته كما صورت معه الفنانة حلا شيحة عددا من مشاهدها حيث تظهر هى الأخرى بدور فتاة من منطقة شعبية.

ومسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وحشام داغر ومصطفى منصور وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية.