شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم وسيرين عبد النور تهنئان مسيحيى الشرق الأوسط ببدء الصوم الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الاثنين، الصوم الكبير والذى يسبق عيد القيامة المجيد، ويمتد على مدار 55 يوما، ويطلق على الأسبوع الأخير من الصوم "أسبوع الآلام".

فيما هنأت الفنانة اللبنانية الشهيرة نانسى عجرم، مسيحيي الشرق الأوسط، ببدء الصوم الكبير، وغردت عبر تويتر قائلة:" صوم مبارك للجميع".



نانسى عجرم

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واقتبست الفنانة الكبيرة سيرين عبد النور، آية من انجيل القديس متى، لتهنئة متابعيه ببدء الصوم، فغردت:" وَأَمَّا أَنْتَ فَمَتَى صُمْتَ فَادْهُنْ رَأْسَكَ وَاغْسِلْ وَجْهَكَ، لِكَيْ لاَ تَظْهَرَ لِلنَّاسِ صَائِمًا، بَلْ لأَبِيكَ الَّذِي فِي الْخَفَاءِ، فَأَبُوكَ الَّذِي يَرَى فِي الْخَفَاءِ يُجَازِيكَ عَلاَنِيَةً"(إنجيل متى 6: 16-18) صوم مبارك".



سيرين عبد النور

ويترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وأساقفة المجمع المقدس والآباء الكهنة الصلوات والقداسات بمختلف الكنائس فى مصر وخارجها، حيث يقام قداس يومى بعد الانقطاع عن تناول أى أطعمة حيوانية أو مشتقاتها وكذا الأسماك خلال فترة الصيام التى تصل إلى نحو 15 ساعة.