بدء توافد الحضور على ندوة تكريم لطفي لبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: يتوافد حاليًا عدد من ضيوف مهرجان شرم الشيخ السينمائي لحضور ندوة تكريم الفنان لطفي لبيب المقامة على هامش الدورة الثالثة للمهرجان. ويحضر الندوة عدد من الفنانين منهم هالة صدقي وإيناس الدغيدي وبوسي شلبي وعدد من النقاد. يذكر أن مهرجان شرم الشيخ افتتح فعالياته مساء السبت الماضي في حفل كبير أقيم بقاعة المؤتمرات الدولية. وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن من بينهم هالة صدقي ولطفي لبيب وإيناس الدغيدي، وإسعاد يونس، وبوسي شلبي، وأحمد وفيق

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