بعد حديثها عن مناوشات من إحدى الفنانات.. صفية العمري: "لم أقصد نجلاء فتحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة صفية العمري، في بيان لها إنها لم تقصد الإساءة للفنانة نجلاء فتحي، حينما تحدثت في حلقة من برنامج "صاحبة السعادة" عن أحد الأفلام التي تعرضت فيها لمناوشات من إحدى الفنانات.

وحلت النجمة صفية العمري ضيفة على برنامج صاحبة السعادة، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، وحظيت الحلقة باهتمام كبير من قبل عدد من المواقع الصحفية، خاصة الجزء الذي تحدثت فيه عن أحد الأفلام التي تعرضت فيه لمشاكسات ومناوشات من إحدى الفنانات.

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وأكدت "العمري" أن كل تلك التكهنات ليس لها أساس من الصحة، خاصة أنها أخطأت في اسم مخرج العمل خلال الحلقة دون قصد، فالعمل السينمائي الذي تحدثت عنه ليس من إخراج المخرج الكبير نادر جلال.

وأصدرت صفية العمري البيان حتى لا تتم الإساءة لأي من الفنانات اللائي تكهنت بعض المواقع باسمهن نتيجة للخطأ غير المقصود، كالفنانة نجلاء فتحي التي تكن لها كل التقدير.

وفي نهاية البيان وجهت الفنانة صفية العمري، الشكر، لكل المواقع الصحفية التي تابعت واهتمت بحلقتها مع زميلتها الفنانة إسعاد يونس، مؤكده أنها استمتعت بالحديث معها.